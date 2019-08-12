2019/08/12 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته نيجيريا متوجهان إلى الهند لتلقي العلاج بعد أن طلب وكيل الشيخ من الحكومة السماح لهما بالسفر الى الخارج للعلاج، مشيراً إلى أن عين الشيخ الثانية مهددة بعد فقدانه عينه الاولى.كما أن زوجة الشيخ تعاني هي الأخرى من ارتفاع ضغط الدم وتحتاج لاجراء عملية جراحية على الركبة واخرى لاخراج رصاصة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته يتوجهان للهند لتلقي العلاج النعيم نيوز.

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