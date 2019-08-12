مصرع واصابة ٨ مدنيين في حادث مروري شرقي كركوك

2019/08/12 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مصدر أمني، بمصرع واصابة ٨ مدنيين في حادث مروري شرقي كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “حادثا مروريا وقع على الطريق الحولي في منطقة بنجا علي شرقي المدينة بين سيارة بيك اب وسيارة بيكاشو مساء اليوم”.





وتابع، ان “الحادث اسفر عن مقتل امراة وطفل واصابة ٦ اخرين”، لافتا الى “نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج”.

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