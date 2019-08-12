2019/08/12 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أوعز رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتشكيل لجنة لإختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لتوزيع اول وجبة اراض سكنية في البصرة.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء أوعز الى وزير الإعمار والاسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة السيد محافظ البصرة لإختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط محددة تحقق العدالة من أجل توزيع اول وجبة اراض سكنية في البصرة ، وستتبعها خطوات لاحقة بهذا الشأن”.





ووجه رئيس مجلس الوزراء “الشكر لجميع العاملين على هذا الملف وحثهم على متابعة اعمالهم بهمة عالية لحين تحقيق كامل الهدف”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يوعز بتشكيل لجنة لتوزيع ١٣ ألف أرض سكنية للمشمولين بالحماية الاجتماعية في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يوعز بتشكيل لجنة لتوزيع ١٣ ألف أرض سكنية للمشمولين بالحماية الاجتماعية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).