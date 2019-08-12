صحة بابل تعلن اسباب تاخر دفن الجثث مجهولة الهوية

2019/08/12 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير صحة بابل الدكتور حيدر الاسدي ان قلة التخصيصات المالية لبلدية الحلة الجهة المسؤولة عن دفن مجهولي الهوية هي السبب بتاخر دفن احدى وثلاثين جثة مضى اكثر من عامين على وجود البعض منها في طبابه العدلية.وقال الاسدي ” ان الجثث تم تحويلها من الجهات الامنية الى الطبابة العدلية بامر القضاء مشيرا الى ان […]

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