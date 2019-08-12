الحج: اكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني

2019/08/12 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت هيأة الحج والعمرة اكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني.

وقال العطية في كلمة القاها نيابة عن رؤساء بعثات حج دول العالم الاسلامي خلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه الملك سلمان بن عبد العزيز لرؤساء بعثات حج في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، أن" موسم الحج لهذا العام شهد تطورًا ملموسًا ورقيًا واضحًا في أسلوب الإدارة ومستويات التنظيم والخدمة ومبادرات الرعاية الإنسانية التي قدمتها جميع الجهات المختصة والمعنية في حكومة المملكة العربية السعودية".



واستشهد العطية" باكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني الذي يكفل تأمين حزمة الخدمات اللازمة لكل حاج قبل إصدار تأشيرة دخوله إلى المملكة، الأمر الذي هيأ ظروف الإقامة والخدمة اللائقة لكل حاج".واشار العطية الى ان" أمتنا الإسلامية اليوم في أشد الحاجة إلى تحقيق هذا الهدف السامي في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاولون تفريق وحدتهم وزرع الفتنة والشقاق بينهم".انتهى

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