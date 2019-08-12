التميمي: تغيير المفتش العام لهيأة الاعلام بظروف غامضة مخالف للقانون

2019/08/12 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائب عن تحالف سائرون شيماء علي حسين التميمي ماحصل من تغيير لمنصب مفتش عام هيأة الإعلام والاتصالات مخالف للضوابط القانونية والقواعد المتبعة في شغل هذا المنصب المهم.

وذكرت التميمي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" المفتش العام السابق يشوب عمله بعض الإشكاليات التي سنوضحها في كتاب لاحق"، عادة إجراءات رئيس الوزراء" بالمعطلة لعمل الدولة وذلك بإعطاء هذا المنصب الى شخصية عليها الكثير من المؤشرات السلبية وليس له اي علاقة لا من قريب ولا بعيد بهيئة الإعلام والاتصالات".



واضافت " بانها كممثلة ومقرر في لجنة الاتصالات والاعلام النيابية سيكون لها موقف داخل مجلس النواب العراقي بالضد من هذه الإجراءات والمخالفات الحكومية بهذا الشأن كون ان الشخص الذي شغل هذا المنصب لدينا الكثير من التحفظات والمؤشرات عليه، ولا يمتلك المؤهلات الكافية للمنصب".وطالبت التميمي بان" يكون التقديم لشغل هذا المنصب على إساس نظام واضح ومهني من خلال فتح باب التشريح على هذه الوظيفية وعرض الشخصيات المرشحة على اللجان البرلمانية صاحبة الاختصاص وان يكون هذا الأسلوب المعتمد لاختيار الدرجات الخاصة الأخرى بحيث يكون الشخص له خبرة كبيرة وقابلية على التخطيط والتطوير والإبداع والتميز والتحري للوصول إلى المعلومات الدقيقة والقدرة على اتخاذ التوصيات والقرارات المهمة وايضا طالبت التميمي في كتاب موجه لرئيس الوزراء بكشف الذمم المالية للسابقين".انتهى

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