2019/08/12 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يشدد على ضرورة اخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملات تفتيش واسعة لمصادرتها المركز الخبري الوطني.

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