2019/08/12 | 22:01

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الاستخبارات والأمن تفكك ثلاث خلايا إرهابية وتلقى القبض على "أمير المطاحن" في الحويجة

تمكنت مفارزُ مديريةِ استخباراتِ وامنِ كركوك التابعة إلى المديرية

العام للاستخبارات والأمن، من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية وإلقاء

القبضِ على أفرادها، من بينهم "أمير المطاحنِ" في قضاءِ الحويجة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان" الخلية اعترفت بارتكابها ابشعَ

الجرائمِ الإنسانية وقتل للأبرياء بدماءٍ باردة".

واضاف" بعد التحقيقِ المتواصلِ مع أفراد الخلية الإرهابية، أدلوا

بمعلوماتٍ حول أماكن نقلِ المواد الغذائية والعبواتِ الناسفة فضلاً

عن قيامهم بنقل أموال لعائلاتِ قتلى داعش الإرهابي في محافظة كركوك،

فيما شرعت قوةٌ امنيةٌ مشتركةٌ لمداهمة المكان ومصادرة المواد

الموجودة بداخله".

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