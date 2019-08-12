الداخلية تروي التفاصيل الكاملة لما حدث جنوبي العاصمة بغداد

2019/08/12 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … كشفت وزارة الداخلبية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ما حدث جنوبي العاصمة بغداد، مؤكدة انفجار عتاد داخل معسكر تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت /بدر نيوز/نسخة منه، إن “انفجاراً وقع داخل كدس للعتاد تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد”.وأضاف […]

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