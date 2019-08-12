الكعبي يشدد على إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش لمصادرتها ومحاسبة من يعبث بأمن المواطن

2019/08/12 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لتنفيذ وتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن من الأسلحة.

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