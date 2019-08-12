تركيا: سنبدأ تشغيل منظومة صواريخ

2019/08/12 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف أكار، في تصريحات لقناة TRT Haber التلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الدورات التدريبية والقدرة التشغيلية الأولى للمنظومة ستتم في نهاية كانون الأول المقبل، في حين أن القدرة التشغيلية الكاملة ستتم في نيسان 2020.وأشار إلى أن عملية اختيار الموقع وأعمال التثبيت الخاصة بمنظومات "إس-400" جارية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المحادثات مع واشنطن حول منظومة الصواريخ الأمريكية "باتريوت" متواصلة.وكانت الولايات المتحدة أوقفت تسليم طائراتها من الجيل الخامس "إف-35" إلى تركيا، وتوقفت عن تدريب طياريها بعد أن فشلت في إقناع أنقرة بالتخلي عن عقد شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لصالح منظومات "باتريوت" الأمريكية.وتزعم الولايات المتحدة أن الأنظمة الروسية يمكن أن تكشف عن نقاط ضعف في طائرات "إف-35" الشبحية لروسيا، وعرضت بيع أنظمة صواريخ "باتريوت" إلى أنقرة بدلا من ذلك.لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض قبول مطالب الولايات المتحدة ، قائلا إن روسيا قدمت عرضا أفضل لتلبية احتياجات الأمن القومي، وهي منظومة "إس-400" للدفاع الجوي.وفي المقابل، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أواخر تموز الماضي، إن الصواريخ الروسية المضادة للجو لا تسبب مشكلة لحلف الناتو.

انتهى.ص.هـ.ح.

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