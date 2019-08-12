2019/08/12 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oOMY1PvJqUk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من صانع اول "فأرة" حاسوب في العالم ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من صانع اول "فأرة" حاسوب في العالم ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).