الرصافة الثانية تخرّج 102 طالبة من الدورات الصيفية في الفقه والأخلاق والتلاوة

2019/08/12 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت ادارة مجمع المبلغات الرساليات في الرصافة الثانية محفلاً لتخريج 102 طالبة من الدورات الصيفية في مناطق بغداد منها أم الكبر والغزلان والزراعي الشعب ، في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد، للدورات الصيفية”.قالت إدارة مجمع المبلغات على بركة الله وتلبية لنداء المرجعية أقمنا حفل تخرج 102 طالبة للدورة الصيفية في مناطق بغداد منها ام …

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