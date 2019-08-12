كوردستان تصدر توضيحا بشأن دوام يوم الخميس

2019/08/12 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن عطلة يوم الخميس المقبل.

وقال جوتيار عادل في تصريح صحفي ان عطلة عيد الاضحى تنتهي في يوم الخميس اي ان الخميس عطلة رسمية.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت في بيان ان عطلة عيد الاضحى في دوائر ووزارات الحكومة تبدأ من يوم الاحد لغاية يوم الخميس، مستدركا ان قسما من الموظفين تساءلوا عن شمول يوم الخميس بالعطلة من عدمه.

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