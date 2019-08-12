المالية النيابية تنفي عزمها اصدار اي موازنة تكميلية لموازنة 2019

2019/08/12 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفت اللجنة المالية النيابية،اليوم الأثنين، عزمها اطلاق موازنة تكميلية لموازنة 2019 خلال السنة التشريعية الثانية، مبينة ان الموازنة الحالية لم تحقق اي فائض

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