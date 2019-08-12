الصحة:تعرض 13 شخصاً لاصابات طفيفية جراء انفجار مشجب للاسلحة في بغداد

2019/08/12 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن إصابة 13 شخصًا بسقوط القذائف جنوبي بغداد، جراء حريق في مشجب للاسلحة.





وقال المتحدث باسم الوزارة سيف

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