أول صلاة عيد بملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي

2019/08/12 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى آلاف المسلمين في نيويورك ونيوجيرسي، أمس الأحد، أول صلاة عيد أضحى في ملعب “ميتلايف” الشهير بنيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة.واستقبل مركز الديانة الأميركي (أحد أكبر مساجد أميركا) آلاف المسلمين القادمين من الولايات المحيطة بماريلاند.” هنأ حاكم نيو جيرسي فيل ميرفي، المجتمع الإسلامي في الولاية أثناء زيارة أجراها للملعب خلال الصلاة.حيث شارك في …

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