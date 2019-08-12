زيارة وفد من المكون الكاكائي الى قضاء شنگال

2019/08/12 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو زار اليوم الاثنين 12.08.2019 وفد من المكون الكاكائي من أبناء محافظة كركوك الى قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق لتقوية العلاقات بينهم وبين الايزيديين وخاصة رجال الدين في القضاء الاكبر للايزيديين في العراق و العالم”.في حديث ل “ايزيدي 24” قال “فاخر خلف” رئيس الهيئة الدينية في …

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