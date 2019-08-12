سائرون: عبد المهدي عيّن مفتشاً عاماً لهيئة الإعلام والاتصالات عليه مؤشرات سلبية

2019/08/12 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادإعتبرت النائب عن تحالف سائرون شيماء علي التميمي، الاثنين، إن ما حصل من تغيير لمنصب مفتش عام هيئة الإعلام والاتصالات مخالفاً للضوابط القانونية والقواعد المتبعة.

وذكرت التميمي، في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “التغيير الذي حصل في منصب مفتش عام هيئة الإعلام والاتصالات هو مخالف للضوابط القانونية”، مشيرةً إلى أن “شخصية المفتش العام السابق يشوب عمله بعض الإشكاليات التي سنوضحها في كتاب لاحق”.

ولفتت إلى أن “عبد المهدي أعطى منصب مفتش عام للهيئة، لشخصية عليها الكثير من المؤشرات السلبية وليس له أية علاقة لا من قريب ولا بعيد بهيئة الإعلام والاتصالات، ولا يمتلك المؤهلات الكافية للمنصب”، مضيفةً أن “لجنة الإعلام والاتصالات النيابية سيكون لها موقف داخل مجلس النواب العراقي بالضد من هذه الإجراءات والمخالفات الحكومية”.

وطالبت بأن “يكون التقديم على أساس نظام واضح ومهني من خلال فتح باب التشريح على هذه الوظيفية وعرض الشخصيات المرشحة على اللجان البرلمانية صاحبة الاختصاص”.

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