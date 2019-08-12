رئيس الوزراء يوعز بتشكيل لجنة لتوزيع قطع الأراضي في البصرة

2019/08/12 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأوعز رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين، بتشكيل لجنة لإختيار 13 ألف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في البصرة، لتوزيع أراض سكنية عليهم.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن رئيس الوزراء “أوعز إلى وزير الإعمار والاسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البصرة لإختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط محددة تحقق العدالة من أجل توزيع أول وجبة أراضٍ سكنية في البصرة، وستتبعها خطوات لاحقة بهذا الشأن”.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، شكره “لجميع العاملين على هذا الملف”، حاثاً إياهم “على متابعة اعمالهم بهمة عالية لحين تحقيق كامل الهدف”.

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