2019/08/12 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC اعتبرت المقررة الأممية الخاصة، أغنيس كالامارد، تسليم 13 من عناصر تنظيم “داعش” ذوي الجنسية الفرنسية للعراق، حيث حكم عليهم بالإعدام، انتهاكا للقانون الدولي.وقالت كالامارد في رسالة إلى الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن “تسليم الجهاديين الفرنسيين أمر خطير.وهذا أدى إلى عدة انتهاكات للقانون الدولي”.وأشارت إلى أن مساهمة فرنسا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقررة أممية: تسليم عناصر “داعش” الفرنسيين للعراق انتهاك للقانون المركز الخبري الوطني.

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