ممثل المرجعية الرشيدة يستقبل محافظ بوبو ديولاسو السيد ابراهيم سانو في بوركينا فاسو

2019/08/12 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل موفد المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله الوارف على الأمة ) الى بوركينا فاسو فضيلة الشيخ سلام الربيعي في مكتب الممثلية في بوبو ديولا سو ، محافظ محافظة بوبو ديولاسو السيد ابراهيم سانو ، وهو من أكثر الشخصيات التي تلبي الدعوة الى المحافل والمناسبات والنشاطات التي يقيمها المكتب هناك بل هو من …

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