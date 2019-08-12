أجواء الرصاص تعود الى البصرة مجددا..اندلاع نزاع مسلح بين عشيرتين في الكرمة

2019/08/12 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر اندلاع نزاع مسلح بين عشيرتين في منطقة الكرمة شمالي بغداد.وتسبب النزاع بمقتل شخص من إحدى العشيرتين بالاضافة الى تسجيل اصابات بين المتنازعين.

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