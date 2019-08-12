اتفاق على منطقة آمنة أم ممر سلام؟

2019/08/12 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء الاتفاق التركي الأميركي بشأن إنشاء منطقة آمنة شرقي نهر الفرات في شمالي سورية، بعد التهديدات التي أطلقها كبار المسؤولين الأتراك باجتياح

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