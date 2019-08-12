مع احتدام المعارك بين النظام والمعارضة.. موجة نزوح جديدة شمال سوريا

2019/08/12 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مدني وجرح آخرون في قصف لطائرات النظام السوري على بلدات معرة حرمة وتحتايا وأم جلال والخوين والتمانعة وحيش وكفرنبل بريف إدلب

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