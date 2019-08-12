2019/08/12 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة حادثة معسكر الصقر الى قتيل و 29 مصاباً المركز الخبري الوطني.

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