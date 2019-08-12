الدفاع تعلن الاطاحة بـ”أميرالمطاحن” وتفكك ثلاث خلايا إرهابية في الحويجة

2019/08/12 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن القاء القبض على ما يسمى بـ”أمير المطاحن” في تنظيم “ داعش” الإرهابي بقضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك، فيما أكدت تفكيك ثلاث خلايا إرهابية.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مفارزُ مديريةِ استخباراتِ وامنِ كركوك التابعة إلى المديرية العام للاستخبارات والأمن تمكنت من تفكيك ثلاث خلايا […]

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