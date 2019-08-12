اضطراب أسواق الصرف: الإسترليني أكبر الخاسرين

2019/08/12 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتكثف تداعيات الحرب التجارية المقلقة التي تحولت بعد الرسوم والحظر إلى حرب عملات، في أسواق الصرف العالمية، وسط حيرة المستثمرين على أي

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