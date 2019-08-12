2019/08/12 | 22:32

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منطقة الخليج تتجه نحو منحدر امني خطير (شاهد التفاصيل)

تتجه منطقة الخليج نحو منحدر امني خطير ، اثر التهديدات الغربية

بفرض تحالف عسكري دولي في مضيق هرمز ، فيما رفض العراق مشاركة قوة

من الكيان الصهيوني بهكذا حلف ، مؤكدا ان دول المنطقة كافية لحماية

امن الخليج.

تقرير: قسم الاخبار

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