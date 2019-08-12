2019/08/12 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ جمال الضاري ; العثور على جثث مجهولة الهوية، يؤكد ان لا سلطة للدولة على تلك الرقعة الجغرافية اكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: ما يحدث من اغلاق متعمد لمنطقة جرف الصخر ومنع عودة الأهالي اليها وما يتردد دائما من العثور على جثث مجهولة الهوية، يؤكد ان لا سلطة للدولة على تلك الرقعة الجغرافية التي تتحكم بها جهات تعمل لإضعاف الحكومة، وفي الوقت الذي نُجدد دعوتنا للكشف عن مصير المختطفين من الأنبار و صلاح الدين و بابل و نينوى وحزام بغداد، نُشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة وملاحقة جميع الجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي، وعدم الخضوع لأي تأثيرات خارجية للتغطية على ماتقترفه الميليشيات المتنفذة.المشروع الوطني العراقيالشيخ جمال الضاري

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