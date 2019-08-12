البصرة تبعث رسائل اطمئنان بشأن جاهزيتها المونديالية

2019/08/12 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو اتحاد الكرة، فالح موسى، ان محافظة البصرة بعثت رسائل اطمئنان مهمة بشأن جاهزيتها لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم وبطولة اسيا المزدوجة المزمع انطلاقها مطلع الشهر المقبل.وقال موسى، الذي رافق مبعوث الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) طلال السويلمين الى محافظة البصرة، بحسب بيان للاتحاد تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان […]

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