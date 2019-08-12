2019/08/12 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جولاته التفقدية لسير العمل الاسلامي في بوركينا فاسو ، زار ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ( دامت بركاته ) هناك فضيلة الشيخ سلام الربيعي موقع مدرسة البتول التابع لمركز بقية الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واطلع على آخر تطوراته ، مشيداً بنشاطات القائمين عليها ، و من جهته ثمن لهفضيلة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ الربيعي يزور موقع مدرسة البتول التابع لمركز بقية الله الاعظم ( عج) النعيم نيوز.

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