دول بحر قزوين الخمس توقع اتفاقاً لتقسيم ثرواته… والمفاوضات حول النفط مستمرة

2019/08/12 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى زعماء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في منتدى اقتصادي تستضيفه دولة تركمانستان في محاولة للاتفاق على تقسيم ثروات المنطقة الغنية

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