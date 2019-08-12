الشيخ حجة مدرس يشيد بجهود مكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد

2019/08/12 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ حجة مدرس مسؤول علاقات الدولية للعتبة الرضوية سابقاً يشيد بجهود مكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة في رعاية الحوزة العلمية والنخب العلمية وكان ذلك في زيارته للمكتب الشريف حيث أثنى على الجهود الكبيرة ويتطلع إلى مزيد من التعاون مع العتبة الرضوية المطهرة.

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