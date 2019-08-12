مسعود بارزاني يبحث مع وزير الدفاع العراقي ملفين

2019/08/12 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع العراقي نجاح حسن الشمري الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد.وجاء في بيان لموقع بارزاني ورد لشفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم الاثنين في منتجع صلاح الدين باربيل وزير الدفاع العراقي نجاح سالم الشمري.واشار البيان الى ان بارزاني والشمري بحثا الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد، مضيفا ان الحرب ضد "داعش" والاحداث والمتغيرات في المنطقة كانت محورا اخر في اللقاء.

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