2019/08/12 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ekYQeOfdTeE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية مع حيدر زوير - عيد الاضحى ..تهاني الموالاة والمعارضة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية مع حيدر زوير - عيد الاضحى ..تهاني الموالاة والمعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).