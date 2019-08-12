وزارة الدفاع تعلن الاطاحة بـ”أميرالمطاحن” في كركوك

2019/08/12 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ما يسمى بـ”أمير المطاحن” في تنظيم “ داعش” الإرهابي بقضاء الحويجة جنوب غرب محافظة

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