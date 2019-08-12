الانتخابات التونسية: لهذه الأسباب لا أحد يعرف هوية الرئيس

2019/08/12 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى الاستعراض، وتقدّم للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس 98 مرشحاً، لم يُقبل منهم سوى الربع، ممن توفرت فيهم الشروط القانونية.مشهد لا

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