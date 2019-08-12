الشيخ عمار الهلالي يستقبل المشرف العقائدي والديني لسجون خراسان

2019/08/12 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضيلة الشيخ عمار الهلالي مدير مكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة يستقبل فضيلة الشيخ لزگي المشرف العقائدي والديني لسجون خراسان حيث قدم شكره لمكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة لدعمه المتواصل في رعاية المبلغين في سجون خراسان وتبادل الخبرات معهم ونقل تجربة العراق في هذا المجال لما فيه من جانب توعوي كبير في …

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