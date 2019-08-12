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الكعبي يؤكد على ضرورة إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش لمصادرتها


الكعبي يؤكد على ضرورة إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش لمصادرتها
2019/08/12 | 22:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال انفجار كدس للعتاد في

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