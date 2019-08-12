2019/08/12 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نصائح للاستفادة من هاتفك الذكي للنوم بشكل أفضل

قد تتأثر جودة النوم التي تحصل عليها مع الاستخدام المستمر للهواتف الذكية طوال اليوم، أو حتى التحديق في الهاتف قبل الخلود مباشرة إلى النوم.



لا داعي لذكر أهمية النوم الجيد ليلاً في نمط حياتنا المحموم، الذي أصبح يدفعنا إلى العمل 9 ساعات يومياً على الأقل.

في العمل، يلصق معظمنا وجوههم في شاشات أجهزة الكمبيوتر، وعندما لا نعمل، نلصق وجوهنا في شاشات هواتفنا المحمولة.

هذا التحديق المتواصل إلى الشاشات يرهق عيوننا، ويتسبب في مشكلات بالنوم.



إليكم طرقاً يمكننا من خلالها استخدام الهواتف الذكية للحصول على نوم جيد؛ وفقاً لما نشره موقع GadgetsNow الهندي.

قبل ساعتين من النوم

تعد درجة حرارة الغرفة من أهم العوامل التي تحدد جودة النوم التي تحصل عليها.



إذا كانت درجة حرارة الغرفة بالغة البرودة أو الحرارة فلن تسمح لك بالنوم جيداً، اضبط مكيّف الهواء وفقاً لتفضيلاتك للحصول على نوم جيد.

درجة حرارة الغرفة المثالية للنوم تتراوح بين 18 درجة مئوية و22 درجة مئوية.



وتجنب أيضاً تناول مشروبات القهوة أو الشاي قبل ساعتين من النوم.

للحصول على نوم أفضل، سيكون عليك تعديل الأضواء والأصوات المحيطة.



إذا كانت لديك مصابيح ذكية متصلة بالهاتف، يمكنك إعتام إضاءة المصابيح لتصبح أكثر دفئاً عن الضوء الأبيض المعتاد.



إذا لم تكن لديك مصابيح ذكية يمكنك إغلاق المصابيح الساطعة ببساطة، والاعتماد على مصدر ضوء أصفر دافئ مثل مصباح مكتبي أو مصباح ليلي.



اضبط الإضاءة قبل ساعتين على الأقل من النوم.

قبل ساعة واحدة من النوم

اربط هاتفك الذكي بسماعات لاسلكية، وشغّل أصواتاً موسيقية طبيعية رقيقة، مثل صوت المطر، أو الرعد أو نسيم الرياح، إلخ.



يمكنك كذلك تشغيل موسيقى للنوم أو غيرها من الموسيقى الرقيقة من تطبيق يوتيوب خلال الساعة السابقة للنوم.

أو بدلاً من ذلك، للحصول على تجربة نوم جيدة، يمكنك الاستماع إلى كتاب صوتي أو تدوين صوتي جميل من اختيارك حتى تغفو.

أبقِ هاتفك بعيداً.



قبل ساعة من وقت النوم، حوّل هاتفك إلى الوضع الصامت، وضعه في غرفة أخرى أو بداخل أحد الأدراج.



التحديق في شاشة الهاتف قبل النوم يزيد من معدلات التوتر ويؤخر عملية النوم.



اسمح لنفسك بساعة واحدة قبل النوم من دون هاتف محمول على الإطلاق، إنها طريقة جيدة للاسترخاء والحصول على نوم جيد ليلاً.

لا تستخدم صوت ساعة المنبه للاستيقاظ

بعد الحصول على نوم جيد في الليل، يعتبر الاستيقاظ على صوت ساعة المنبه هو أسوأ فكرة لبداية اليوم، بدلاً من صوت المنبه درِّب جسمك على الاستيقاظ مع بزوغ ضوء النهار.

إذا كان لديك مصباح ذكي في منزلك، يمكنك إعداده للتّحول للإضاءة الساطعة في وقت معين من النهار.



إذا لم تكن لديك مصابيح ذكية، يمكنك إبقاء ستائر النوافذ مفتوحة خلال الليل، بحيث يتسلل ضوء النهار إلى غرفتك في الصباح ويوقظك.



وبهذه الطريقة لن تستيقظ مذعوراً.

المصدر: عربي بوست

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