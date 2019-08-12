الصين تستعد لقلب طاولة النظام المالي العالمي

2019/08/12 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن إعلان مسؤول كبير في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن أن البنك “جاهز تقريبا” لإصدار عملة رقمية سيادية، مجرد خبر

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