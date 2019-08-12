مجلس النواب يشدد على اخلاء المدن من الأسلحة ومصادرة المخازن خارج نطاق الحكومة

2019/08/12 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لتنفيذ وتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن من الأسلحة.

وطالب الكعبي في بيان، تلقتوكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه" بالإسراع بإطلاق حملات تفتيش واسعة داخل المدن للتأكد من تطبيق القرارات ذات الصلة ومصادرة مخازن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الموجودة خارج نطاق الحكومة ، فضلا عن محاسبة كل من يعبث بأمن المواطن".



وأشار الى ان" تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد ارواحهم وهذا ما شاهدناه اليوم خلال انفجار كدس للعتاد في معسكر الصقر بالدورة حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية الى الأذى".واكد الكعبي على" وجوب تشديد العقوبات المتعلقة بإنشاء المستودعات او حيازة الأسلحة غير المرخصة وغير القانونية".

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