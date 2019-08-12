حقوق الانسان تشجب عسكرة المدن ةتعده انتهاك للاتفاقيات الدولية

2019/08/12 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عدت مفوضية حقوق الانسان، عسكرة المدن "انتهاك لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني".

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان" عسكرة المدن انتهاك لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي وقع عليها العراق".وشهدت مناطق جنوبي بغداد مساء اليوم الاثنين، سقوط صواريخ بسبب احتراق مشجب للأسلحة تابع للحشد الشعبي في معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية.

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