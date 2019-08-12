2019/08/12 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الاثنين، على ضرورة إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرتها.وقال الكعبي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن و يؤثر على سلامة المدنيين ويحصد ارواحهم وهذا ما شاهدناه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تؤكد على إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرتها وكالة خطوة برس.

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