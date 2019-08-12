فرق الدفاع المدني تكافح النيران من داخل معسكر الصقر ( صور + فيديو )

2019/08/12 | 22:55

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بغداداليوم - بغداد

نشرت مديرية الدفاع المدني مقطع فيديو صوراً اولى لفرقها من داخل معسكر الصقر وهي تكافح النيران ...





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