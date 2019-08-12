فيديو يرصد انفجارات هائلة تهز قاعدة صقر جنوبي بغداد

2019/08/12 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل "قناة الحرة" في العراق، الاثنين، بوقوع انفجار داخل مخزن أسلحة في قاعدة صقر، جنوبي العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وقال مصدر أمني "قناة الحرة" إن الانفجار وقع في مخزن سلاح تابع لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

ووقع الانفجار قرب اللواء السابع شرطة اتحادية، خلف قاعدة سكانيا على الطريق الرابط بين بغداد والحلة.

وذكر مصدر أمني لرويترز أن المنشأة كان تحتوي على صواريخ كاتيوشا، وقد أظهرت لقطات نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات ضخمة تهز المنطقة.

وقال المتحدث باسم مديرية الصحة في المنطقة، قاسم العطابي، إن الحريق الناجم عن الانفجار تسبب في إصابة 14 شخصا معظمهم من الأطفال.

وقد فتحت وزارة الداخلية العراقية تحقيقا في الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.



لكن مصدرا أمنيا آخر رجح وقوعه بسبب الإهمال الناجم عن سوء ظروف التخزين وارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أن ميليشيات الحشد الشعبي التي أقرتها الدولة العراقية قاتلت إلى جانب القوات النظامية الاخرى ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

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