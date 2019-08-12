الداخلية: كدس العتاد الذي انفجر تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي

2019/08/12 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ما حدث جنوبي العاصمة بغداد، مؤكدة انفجار عتاد داخل معسكر تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “انفجاراً وقع داخل كدس للعتاد تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد”.

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