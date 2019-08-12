“بالفيديو” نجاة مسافرين عراقيين من موت محقق.. طائرة خاصة يصر قائدها على الاقلاع رغم علمه بعطل أحد محركاتها!!!

2019/08/12 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رصدت “يس عراق” مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسافرين عراقيين عالقين على متن طائرة “عاطلة” تابعة لإحدى الشركات الخاصة خلال رحلة مقررة من اسطنبول الى بغداد.وبحسب شهادات من قبل مسافرين فإن كابتن الطائرة التابعة لشركة طيران “أور” اصر على الاقلاع بالطائرة على الرغم من علمة بأن أحد محركاتها لايعمل.[…]

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