2019/08/12 | 23:03

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المعتصمون امام السفارة النيجيرية في لندن يحتفلون بمغادرة الشيخ الزكزاكي وزوجته إلى الهند

الاثنين

12

أب

2019 :

10:39 pm

31

احتفل المعتصمون امام السفارة النيجيرية في لندن بخبر مغادرة الشيخ

إبراهيم زكزاكي وزوجته إلى الهند لتلقي العلاج بعدما وصل وضعهم الصحي

إلى المرحلة الحرجة، وفي أعقاب سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في

نيجيريا راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى برصاص قوات الامن التي سجلت

نسبة عالية جدا من الافراط في استخدام العنف ضدهم، كما اعتقلوا

عددا كبيرا من أنصار الشيخ الزكزاكي.



كذلك حصلت حركة احتجاجات

شعبية في الخارج تطالب بالإفراج عن الشيخ الزكزاكي ومنها اعتصام استمر

33 يوما في لندن مطالبين بالضغط على السلطات النيجيرية لوقف مسلسل

الترهيب والقمع ضد الشيخ الزكزاكي وعائلته وأنصاره.وقد عمت الفرحة المشاركين في الاعتصام الذين تمنوا الشفاء العاجل

للشيخ وعائلته وعودته الى وطنه ليكون بين محبيه.

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